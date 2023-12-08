Власти Кубани в течение недели составят перечень самовольно построенных домов

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, незаконные объекты "могут нести угрозу жизни людей"

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Кубани в течение недели составят перечень самовольно построенных многоквартирных жилых домов для принятия по ним соответствующих решений. Такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам совещания по предотвращению и пресечению возведения самостроев в крае.

"Сейчас в краевом реестре остаются 215 самовольно построенных многоквартирных домов, при этом больше половины находятся в Сочи, незаконные объекты портят облик курорта и всего края, а главное - могут нести угрозу жизни людей", - сказал Кондратьев. По его словам, чтобы подобные объекты ушли в прошлое как явление, "нужна ежедневная системная работа".

В пресс-службе администрации региона сообщили, что Кондратьев "поручил в течение недели составить перечень, когда начали самовольно строить ранее не учтенные многоквартирные дома, для принятия соответствующих решений". "А также организовать обследования введенных по решению суда объектов на предмет соблюдения противопожарных норм и последующего устранения выявленных нарушений", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, вице-губернатор Сергей Власов добавил, что помимо многоквартирных домов в реестр входят сведения о незаконно возведенных индивидуальных жилых строений, иных объектов коммерческого и иного назначения - гаражей, магазинов, гостиниц, складов. "Работа по предотвращению и пресечению самовольного строительства в крае является приоритетным направлением, в настоящее время подобные объекты находятся в 35 муниципалитетах, продолжаем выявлять новые неучтенные ранее объекты", - подчеркнул Власов.