В КЧР планируют увеличить ввод жилья на 16,5% в 2023 году

По итогам года показатель достигнет 360 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рекордный ввод жилья за последние годы ожидается в Карачаево-Черкесии в 2023 году - планируется ввести в эксплуатацию 360 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В 2022 году было введено в эксплуатацию 309 тыс. кв. м жилья. В этом году мы уже ввели более 350 тыс. кв. м. Это рекордный показатель жилищного строительства в республике за весь постсоветский период", - сообщил Темрезов на открытии дня республики на выставке-форуме "Россия".

По его словам, по итогам года показатель достигнет 360 тыс. кв. м жилья. Таким образом, по сравнению с 2022 годом он увеличится на 16,5%.

"Последние 10 лет для нашей республики стали прорывными и, я бы даже сказал, рекордными в плане строительства социальной инфраструктуры. За последнее десятилетие в республике построены и капитально реконструированы почти 2 тыс. объектов социальной значимости. Это школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, центры развития для детей и молодежи, зоны отдыха, парки и скверы. Многие социальные объекты республиканского значения появились в регионе впервые", - добавил глава КЧР.

Он отметил, что последовательно решается вопрос с улучшением качества водоснабжения и газификации.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.