В Алтуфьевском районе Москвы построят спортивно-досуговый центр с бассейном

Площадь объекта составит около 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Алтуфьевском районе Москвы, площадь объекта составит около 4,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По итогам торгов определен инвестор, который построит на Стандартной улице в Алтуфьевском районе спортивно-досуговый центр с бассейном площадью до 4,5 тыс. кв. м. Договор аренды земельного участка заключен с компанией ООО "Фитнес" на четыре года 10 месяцев, в течение которых должно завершиться возведение объекта", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Площадь земельного участка составляет 0,29 га, он расположен в районе со сложившейся застройкой. Рядом находятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Неподалеку проходит Алтуфьевское шоссе.

В течение 28 месяцев после подписания договора инвестор должен получить разрешение на строительство. В течение следующих 15 месяцев - закончить нулевой цикл работ, добавили в пресс-службе.