Путин согласился поднять максимальную сумму кредита по льготной арктической ипотеке

В настоящее время максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился, что верхний предел кредитования по льготной арктической ипотеке нужно увеличить.

Максимальная сумма льготного займа по этой программе сейчас составляет 6 млн рублей.

"Согласен, это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим", - сказал Путин на встрече с получателями соответствующих займов, которую провел в режиме видеоконференции, в ответ на предложение одного из участников встречи. "Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку. Там маловато, вы правы абсолютно", - добавил президент.