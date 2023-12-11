Путин согласился с идеей отменить возрастной ценз для бойцов СВО по льготной ипотеке

Президент России также назвал помощь бойцам "святым делом"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился, что участники СВО должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту. Помощь бойцам в ходе общения по ВКС с первыми получателями арктической ипотеки глава государства назвал "святым делом".

Одна из участниц беседы, Александра Карпович из города Кировск в Мурманской области, рассказала, что муж ее знакомой - участник СВО, и семья хотела приобрести квартиру по арктической ипотеке. Однако, отметила Александра, ее знакомые не прошли по возрасту. "Им бы очень хотелось, чтобы, может, была отдельная категория для участников СВО, где они могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой", - добавила девушка.

"Это вообще святое дело, мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Здесь просто, думаю, что техническое упущение. Сразу могу сказать, что мы это сделаем. Точно совершенно", - сказал Путин.

Другая участница беседы обратилась к президенту с просьбой отменить возрастной ценз по арктической ипотеке для работников оборонных предприятий и их семей. "Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях, рабочих местах, где они работают. Это вообще всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения обороноспособности, а что касается северных регионов - тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим, я думаю, мы к этому решению подойдем. Вы правы абсолютно", - прокомментировал Путин.