Путин поручил решить проблему с ветхим жильем в Архангельске

Президент отметил, что "к сожалению упустил", что в городе есть такие строения, которые "набок ложатся"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны поручил в первоочередном порядке решить проблему с ветхим жильем в Архангельске.

Путин признал, что, "к сожалению, упустил", что в Архангельске есть такие строения, которые "набок ложатся", но по какой-то причине не попали в категорию аварийного жилья. "Здесь я попрошу и [вице-премьера РФ] Марата Шакирзяновича [Хуснуллина], и министра строительства [Ирека Файзуллина] обратить на это внимание - и как первоочередную задачу это решать", - указал президент.

"Необходимо вообще в целом наращивать темпы расселения аварийного жилья, активнее предоставлять гражданам достойные жилищные условия", - обратил внимание Путин.

Президент добавил, что массовая застройка арктических городов велась "достаточно давно" и сейчас большинство из них нуждается "не в точечной, а комплексной модернизации": обновлении жилых, социальных, спортивных и культурных объектов, а также дорог и инженерных коммуникаций. "Одним из ключевых приоритетов здесь прошу считать расселения ветхого жилья и модернизацию систем ЖКХ", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что за счет реализуемых в России мер в арктических городах увеличились объемы ввода жилья, так, в прошлом году этот показатель вырос на 36%. Также Путин напомнил, что власти по аналогии с дальневосточной ипотекой запустили арктическую льготную кредитную программу, по которой люди могут взять квартиру по ставке 2%.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в арктических городах за счет прихода инвесторов растет рынок труда и уровень доходов.

В новость внесена правка (18:04 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - Шакирзяновича.