Путин выступил за расширение программы льготной арктической ипотеки

Президент считает необходимым предоставлять ее участникам СВО, а для медиков и педагогов не предъявлять требования обязательного стажа

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что выступает за расширение программы льготной арктической ипотеки. Так, глава государства считает необходимым предоставлять ее участникам специальной военной операции, а для медиков и педагогов не предъявлять требования обязательного стажа.

На совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ Путин вернулся к вопросам, которые ранее сегодня обсудил с первыми получателями арктической ипотеки. В той беседе президент заявил, что участники СВО должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту, а для медицинских работников нужно снять требования иметь рабочий стаж.

"Полагаю, что было бы правильным и справедливым распространить эту программу [арктической ипотеки] на участников специальной военной операции. Безусловно, в первую очередь", - указал президент. "Это наша святая обязанность. Вот мы с вами сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле и в безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей должны быть в поле нашего внимания всегда, особенно при решении вопросов подобного рода", - указал глава государства.

На его взгляд, также "было бы правильным снять требование к стажу работы в арктических регионах для получения льготной ипотеки сотрудников медучреждений". "И прошу правительство распространить такую возможность не только на медицинских работников, но и на педагогических работников", - поручил Путин. Он считает такую меру уместной, поскольку "без поддержки педагогических работников, без снятия ограничений по срокам работы в регионе не создать в регионе необходимую для людей среду".