В Заполярье начали строить два дома для специалистов дефицитных профессий

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что на основе опыта Мурманской области можно будет предлагать конкретный набор решений и для других регионов Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Два арендных дома для молодых специалистов дефицитных профессий, которые востребованы в Мурманской области, начали строить в регионе, сообщил губернатор Андрей Чибис на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны, которое провел президент России Владимир Путин. Планируется, что это будут два девятиэтажных дома по 96 квартир в каждом.

"Мы начинаем два проекта по двум домам. Эти арендные дома будут построены благодаря поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. С учетом тех проектов, которые сегодня у нас реализуются, все, что касается арендных домов и домов для молодых специалистов с учетом их потребностей, нам необходима системная государственная поддержка", - сказал Чибис.

Он добавил, что на основе опыта Мурманской области можно будет предлагать конкретный набор решений и для других регионов Арктики при создании мастер-планов по развитию опорных населенных пунктов.

Как пояснили ТАСС в Министерстве строительства Мурманской области, два новых дома будут возведены в Мурманске на улице Кирпичной (в районе проспекта Героев-Североморцев). Уже заключен контракт с подрядчиком, активная фаза строительства начнется в 2024 году. "Это будут два девятиэтажных дома по 96 квартир в каждом для важных и дефицитных специалистов, востребованных у нас в регионе", - сказали в министерстве.

В Мурманской области дефицитными являются специальности учителей и врачей. Они востребованы в регионе в первую очередь, региональные власти привлекают их со всей страны. Для молодых специалистов, желающих переехать в Заполярье из других регионов, действует программа кадрового сопровождения "Курс на Север", сотрудники которой помогают с трудоустройством и переездом на Крайний Север, в том числе оказывают помощь с оформлением документов на региональную поддержку при оплате жилья и "подъемные" выплаты медикам и педагогам.