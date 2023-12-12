Почти 40 млн кв. м недвижимости появилось на месте заброшенных промзон Москвы за 10 лет

В том числе возведено 534 жилых объекта, включая многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 млн кв. м

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. объектов общей площадью более 38,4 млн кв. м было построено и введено в эксплуатацию за 10 лет в Москве в ходе реорганизации заброшенных промзон. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С 2013 года в бывших промзонах введено в эксплуатацию более 38,4 млн кв. недвижимости - 1 115 объектов. Это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние 10 лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в том числе возведено 534 жилых объекта, включая многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 млн кв. м.

Как добавил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, помимо жилья, значительная часть строящейся недвижимости - объекты социального, спортивного, досугового, торгово-бытового назначения. "Инвесторы также возвели в бывших промзонах 105 объектов социальной инфраструктуры, 162 объекта административно-делового и торгово-бытового, 251 - коммунального назначения, а также 63 промышленно-производственных объекта и объекта научной деятельности, где созданы новые рабочие места", - пояснил Левкин.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в числе этих достижений есть результаты программы комплексного развития территорий (КРТ), которая реализуется в Москве с 2020 года и стала эффективным инструментом преобразования бывших промзон.

"Введены в эксплуатацию первые объекты - жилой дом с медицинским центром и школа на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле". Всего по программе планируется преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы. На их месте будет построено более 35 млн кв. м недвижимости. В настоящий момент в активной стадии реализации находится 50 проектов. Инвесторы и назначенные городом операторы уже проводят редевелопмент 26 бывших промзон в девяти округах. На месте простаивающих десятки лет старых заводов в скором времени появятся современные городские кварталы", - заключил Ефимов.