Участок в Нижегородском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Вложения в реализацию проекта превысят 30 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Участок площадью 14,48 га расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Вложения в реализацию проекта превысят 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 2,7 млрд рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Отмечается, что участок имеет хорошую транспортную доступность и расположен недалеко от станции метро "Нижегородская" и одноименной станции МЦК.

"Согласно проекту решения здесь планируется построить современные производства и технопарк. Прилегающая территория будет благоустроена. Также на участке обустроят улично-дорожную сеть", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.