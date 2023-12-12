В Приамурье последние обманутые дольщики получили сертификаты на жилье

По данным правительства региона, этот вопрос в области полностью закрыли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Последние 46 жителей Амурской области, пострадавшие от недобросовестных застройщиков получили сертификаты на новое жилье, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Орлов.

"Сегодня последние 46 обманутых дольщиков получили долгожданные сертификаты на новое жилье", - сказал Орлов. По информации пресс-службы регионального правительства, этот вопрос в области полностью закрыт.

Работа над механизмом восстановления нарушенных прав дольщиков в Приамурье началась в середине 2017 года. В качестве государственной поддержки пострадавшим дольщикам правительство региона разработало два механизма: предоставление денежной выплаты и передача в собственность пострадавшим гражданам жилых помещений от инвестора. Какой мерой поддержки воспользоваться - люди решали самостоятельно.

Всего в регионе пострадали 455 жителей. По информации регионального Минстроя, первые новые квартиры получили 18 дольщиков в 2022 году. Еще 46 человек - в 2023 году. Остальные 391 человек получили денежную компенсацию из областного бюджета - порядка 400 млн рублей.