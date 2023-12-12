Банк ДОМ.РФ на 73% увеличил количество проектов финансирования жилстроительства

Общий портфель проектных кредитов застройщикам вырос на 30%, отметили в кредитной организации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ на 73% увеличил количество проектов жилищного строительства в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Количество новых сделок в сфере проектного финансирования с января 2023 года увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - с 129 сделок на 718 млрд [рублей] до 223 [сделок] на 1,2 трлн [рублей]", - сказали в банке.

Таким образом, общий портфель проектных кредитов застройщикам вырос на 30% - с 3,9 трлн до 5,1 трлн рублей, а количество жилых проектов, которые возводятся при поддержке банка, достигло 802 в 70 регионах России.

"С начала года мы смогли практически в два раза увеличить предложение для девелоперов и заключить сделки в 23 новых для банка субъектах, - отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Наиболее активно финансирование банка привлекали девелоперы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ленобласти, Приморья, Тюменской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Якутии, указал Медведев. "Расширение бизнеса стало возможным благодаря конкурентным преимуществам механизма, а также цифровым сервисам, которые обеспечивают доступность всех финансовых продуктов вне зависимости от физического присутствия банка", - добавил он.

Всего в рамках проектов, реализуемых банком совместно с девелоперами, с 2019 года уже построено около 8,1 млн кв. м жилья, в данный момент строится 24,6 млн кв. м, запланировано строительство еще 42,6 млн кв. м. Реализация проектов с участием Банка ДОМ.РФ позволит обеспечить жильем более 900 тыс. семей, отметили в организации. По данным портала наш.дом.рф на 12 декабря, в России строится 107,5 млн кв. м жилья, из них более 95% - с использованием счетов эскроу.