Девелоперы выведут на рынок Санкт-Петербурга 3,7 млн кв. м жилья в 2023 году

Основную долю рынка новостроек в городе составляют квартиры в сегменте "комфорт стандарт" и "комфорт плюс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Девелоперы, работающие в Санкт-Петербурге, выведут на рынок в 2023 году 3,7 млн кв. м жилья, причем треть проектов приходится на пригородную зону, сообщила руководитель консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.

"В 2023 году на рынок жилья Санкт-Петербургской агломерации будет выведено 3,7 млн кв. м . Активно развивалось жилищное строительство в Ленинградской области, более одной трети проектов выведены в пригородной зоне. При этом 70% пополнения рынка приходится на 15 ведущих девелоперов Санкт-Петербурга", - сказала она в ходе пресс-конференции "Рекорды 2023 года и прогнозы на будущее: рынок недвижимости Петербурга глазами экспертов".

По данным компании, основную долю рынка новостроек в Петербурге составляют квартиры в сегменте "комфорт стандарт" и "комфорт плюс". Средний чек первичного рынка в "комфорт плюсе" составил в 2023 году 10,3 млн рублей, цена за кв. м составила на начало декабря 281 тыс. рублей (в декабре 2022 года - 272 тыс. рублей). Средний чек за новостройку в "комфорт стандарте" в 2023 году составил 7,8 млн рублей при цене за кв. м в декабре в 217 тыс. рублей (208 тыс. рублей - в конце прошлого года). "Ключевое изменение по Санкт-Петербургу - это наращивание доли жилья "комфорт плюс" в спросе - на объекты, которые развиваются сегодня в статусных локациях рядом с центром и в ряде комплексных проектов", - отметила Трошева.

По данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", жилье высоких классов в Санкт-Петербурге демонстрирует разрыв цен от 345 тыс. рублей (бизнес-класс) до 860 тыс. рублей ("элита", сегмент "делюкс") за кв. м на начало декабря 2023 года. При этом средний показатель на новостройки бизнес-класса в городе находился на "ценовом плато" - по сравнению с декабрем прошлого года средняя цена квадратного метра не изменилась.

Доля ипотечных сделок достигла в этом году в Санкт-Петербургской агломерации 87%. Из них 55% пришлось на ипотеку по программам с господдержкой, 35% - на семейную ипотеку, 6% - на IT-ипотеку. Средняя сумма кредита - 5,7 млн рублей, средний срок - 27 лет, средний размер ежемесячного платежа - 34 тыс. рублей.