Более 170 врачей Подмосковья начали возведение домов на полученных бесплатно участках

Участки медицинским специалистам предоставляются в рамках региональной программы "Земля врачам"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 170 медицинских специалистов Московской области, получивших земельные участки в рамках региональной программы "Земля врачам", приступили к строительству домов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Третий год в Подмосковье реализуется мера поддержки, которая позволяет привлекать в медицинские учреждения региона врачей самых дефицитных специальностей. Врачи получают участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Если в течение шести лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность", - привели в материале слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

В пресс-службе уточнили, что участки медицинским специалистам предоставляются в рамках региональной программы "Земля врачам". Так, около 170 врачей находятся в разной стадии строительства домов на полученных территориях.

Программа "Земля врачам" была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году. Участки по программе предоставляются безвозмездно медспециалистам 38 специальностей в 31 городском округе. Главное условие - стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области должен быть не менее трех лет.