В РФ могут запустить субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты ИЖС с эскроу

Инициативу планируют распространить на подрядные организации, которые будут наделены теми же полномочиями, что и застройщики, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с эскроу могут запустить в России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в эфире программы "Утро России" телеканала "Россия-1".

"По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это вообще не скажется на итоговой цене для человека", - сказал он.

Замминистра уточнил, что инициативу планируют распространить на подрядные организации, которые будут наделены теми же полномочиями, что и застройщики. "В ближайшее время законопроект будет принят Государственной думой. Думаю, в следующем году мы распространим этот закон на большинство регионов нашей страны, потому что у людей есть потребность в таком жилье", - добавил Стасишин.

В конце ноября Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС. В частности, проект закона "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу" устанавливает право подрядчика заключить договор строительного подряда ИЖС с физическим лицом, денежные средства которого размещаются на счетах эскроу.