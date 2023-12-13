СФ разрешил регионам определять сроки уплаты взносов на капремонт в новостройках

Принятый закон устраняет пробел в правовом регулировании срока уплаты взносов на капремонт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, разрешающий регионам РФ определять сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников квартир в новостройках, если ввод в эксплуатацию дома происходит поэтапно.

Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 12 июля 2022 года, в котором говорится, что статья 170 Жилищного кодекса РФ признана несоответствующей Конституции РФ. Норма не позволяет однозначно определить момент возникновения у собственников обязанности по уплате взносов на капремонт новостроек при поэтапной сдаче в эксплуатацию секций дома. Принятый закон устраняет пробел в правовом регулировании срока уплаты взносов на капремонт.

"Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений, расположенных в части многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и сведения о которой отражены в этой программе при внесении в нее изменений, связанных с изменением параметров данного многоквартирного дома, возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в региональную программу капитального ремонта", - указывается в тексте закона.

Законом уточняется, что если суммы взносов на капремонт были излишне уплачены собственниками помещений в ходе поэтапного введения многоквартирного дома, то такие взносы автоматически подлежат зачету в счет взносов на капремонт при оплате будущих расчетных периодов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.