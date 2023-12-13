Число получателей ипотечных выплат по программе развития Чувашии выросло за год в 1,4 раза

В 2023 году поддержкой воспользовались 1 070 человек, сообщили в Минстрое республики

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Количество получателей единовременных выплат на первоначальный ипотечный взнос по индивидуальной программе социально-экономического развития (ИПСЭР) Чувашии увеличилось за год в 1,4 раза и достигло в 2023 году 1 070 человек. Об этом ТАСС сообщили в Минстрое республики.

"В 2023 году поддержкой воспользовались 1 070 человек, или 288 семей, что в 1,4 раза больше, чем было в 2022 году. С начала года на эти цели направлено 258 млн рублей", - отметили в министерстве, говоря о предоставлении единовременных выплат на оплату первоначального ипотечного взноса по ИПСЭР.

В Минстрое уточнили, что в 2022 году выплаты получили 754 человека (или 204 семьи) на общую сумму 152,5 млн рублей. В 2021 году размер финансовой поддержки составлял 146,7 млн рублей, в результате жилищные условия улучшили 1 026 жителей (или 272 семьи). В 2024 году на оплату первоначального ипотечного взноса предусмотрено свыше 230 млн рублей, единовременные выплаты получат около 225 семей.

"С 2021 года <…> поддержкой воспользовались 764 семьи на общую сумму 557 млн рублей, ими приобретено 46 тыс. кв. метров жилья на первичном рынке на общую сумму 2,7 млрд рублей", - сообщил на заседании регионального правительства исполняющий обязанности главы Минстроя Чувашии Владимир Максимов.

По его словам, данной льготой воспользовались, в частности, 20 участников специальной военной операции, еще 19 человек подали заявку. "Соответственно, будем дальше отрабатывать", - подчеркнул Максимов.

ИПСЭР на 2020-2024 годы разработана Минпромторгом России совместно с правительством Чувашии для устранения отклонения от среднероссийского уровня ряда региональных социально-экономических показателей. Отмечалось, что общий объем финансирования до 2024 года должен превысить 5 млрд рублей, из них большая часть - федеральные средства. Одно из направлений ИПСЭР - ипотечная программа, предусматривающая оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа).