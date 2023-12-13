Гладков: в Белгородской области закупят более 200 квартир для детей-сирот в 2024 году

Новые дома готовы к заселению, во всех жилых помещениях сделан ремонт, установлена необходимая мебель

БЕЛГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Белгородской области планируют закупить в 2024 году 207 квартир для детей-сирот. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В 2022 году было приобретено 314 жилых помещений для детей-сирот, в этом году - 216, на 2024 год в планах купить еще 207 жилых помещений. Ежегодно на эти цели мы выделяем порядка 650-750 миллионов рублей", - сообщил Гладков.

Он добавил, что в среду вручил ключи от жилья очередным девяти детям-сиротам из Белгородского района. Новые дома готовы к заселению, во всех жилых помещениях сделан ремонт, установлена необходимая мебель, рассказал глава региона.

"Два года назад мы приняли единственно правильное решение в отношении годами тянувшейся очереди на льготное жилье и ликвидировали ее. И сейчас мы, пожалуй, единственный регион, у которого нет проблем с очередностью по жилью для детей, оставшихся без попечения родителей, или сирот. Теперь мы в срок выполняем свои обязательства, и по достижении 18 лет каждый такой ребенок получает жилье", - написал Гладков.