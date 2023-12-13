В Чувашии право на льготную ипотеку распространили на работников ОПК

Ипотечная программа позволяет жителям республики оформить ипотеку по ставке, сниженной на 3%

ЧЕБОКСАРЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии расширили категорию участников льготной ипотечной программы, реализуемой совместно с ДОМ.РФ, включив в нее нуждающихся в жилье работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий проект постановления принят на заседании регионального правительства.

"Предусматривается внесение изменений в порядок поддержки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при получении жилищных (ипотечных) кредитов в рамках льготной ипотечной программы, реализуемой совместно с ДОМ.РФ. <…> Предусматривается возможность участия работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и членов их семей в программе льготного ипотечного кредитования", - сообщил на заседании исполняющий обязанности главы Минстроя Чувашии Владимир Максимов.

Отмечается, что ипотечная программа позволяет жителям республики оформить ипотеку по ставке, сниженной на 3%. Действие льготной ипотеки в настоящее время распространяется на молодые и многодетные семьи, инвалидов, работников бюджетной сферы, молодых специалистов востребованных профессий, участников спецоперации.

"В 2023 году на поддержку граждан из республиканского бюджета было выделено 85 млн рублей. Воспользоваться льготной ипотекой могут порядка 120 семей. В настоящее время подано 130 заявлений. В 2024-2026 годы на эти цели планируется ежегодно выделять по 100 млн рублей", - цитируют в сообщении Максимова.

Также вносятся изменения в расчет максимального размера субсидируемого ипотечного кредита. "Он уменьшается с 85% до 80% стоимости жилого помещения, так как первоначальный взнос в соответствии с федеральными нормами увеличен с 15% до 20%", - поясняют в министерстве.