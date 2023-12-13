В Крыму построили более 1 млн кв. м жилья в 2023 году

Этот показатель достиг исторического максимума с момента вхождения региона в состав РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Застройщики ввели в эксплуатацию в Крыму более 1 млн кв. м жилья, этот показатель достиг исторического максимума с момента вхождения Крыма в состав РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

"В Республике Крым введено в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, что является рекордным значением за весь период наблюдения с 2014 года. В соответствии с указом президента в Республике Крым до 2030 года объем жилищного строительства должен увеличиться до 1,5 млн кв. м в год", - говорится в сообщении.

В начале года сообщалось, что почти 2 млн кв. м жилья в многоквартирных домах было построено в Крыму за последние девять лет, до 2030 года планируется ввести 11 млн кв. м новых жилых площадей. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в 2022 году было привлечено более 7,4 млрд рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов. Он уточнял, что это позволит обеспечить дополнительный ввод более 1 млн кв. м жилья в крупных жилых комплексах.