Застройщик инвестирует в развитие территории НИУ МГСУ более 50 млрд рублей

Инвестиционный договор планируют подписать до конца года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 50 млрд рублей проинвестирует девелоперская компания Capital Group в развитие территории НИУ МГСУ на Ярославском шоссе, где будет построен новый кампус для университета, следует из текста инвестиционного договора проекта.

"Объем капитальных вложений инвестора на строительство многофункциональной жилой застройки (жилого комплекса) с объектами социальной инфраструктуры составляет 46,3 млрд рублей. Объем капитальных вложений инвестора на проектирование и строительство образовательно-научного кластера составляет не менее 7,5 млрд рублей", - сказано в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Инвестиционный договор планируется подписать до конца текущего года. Он рассчитан на период до конца 2033 года. За этот срок предполагается построить на этой территории здание образовательно-научного кластера в рамках кампуса МГСУ площадью 35,3 тыс. кв. м, а также жилье с сопутствующей социальной инфраструктурой, в том числе - школой и детским садом, площадью более 502 тыс. кв. м.

По мнению представителя девелопера, для Capital Group участие в создании кампуса мирового уровня на территории университета - это возможность инвестировать в развитие и популяризацию профильного строительного образования. "НИУ МГСУ - ключевой профильный университет в области строительства и наш давний партнер в сфере образовательных и наставнических программ. Идеология синергии академического и практического подхода заложена в наш проект Capital University, который мы развиваем с 2019 года и в рамках которого привлекли около 150 молодых специалистов в девелопмент", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании.

Создание кампуса Московского государственного строительного университета реализуется в соответствии с указанием президента РФ. Запланировано три этапа, проект общей площадью 170 тыс. кв. м планируется завершить до 2035 года. Корпус современного и высокотехнологичного образовательно-научного кластера будет построен до конца 2026 года.