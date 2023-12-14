При этом президент отметил, что правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия.

"Ипотека у нас заканчивается, семейная (программа семейной ипотеки - прим. ТАСС) у нас до июля следующего только действует. Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить, - сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции. - Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки".

Президент напомнил, что по этой программе первоначальный взнос составляет 20%, а ставка - 6% годовых. Если в семье есть трое детей, то положены субсидии в 450 тысяч рублей. "Поэтому над этим обязательно нужно подумать, и я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение по этим вопросам", - резюмировал он.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. По поручению Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.