В ГД предложили вдвое увеличить лимит кредита по семейной ипотеке в крупных городах

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что максимальная сумма кредита должна составить 12 млн рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках должна увеличиться с 6 млн до 12 млн рублей. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия.

"Поддерживаю предложение президента РФ продлить программу семейной ипотеки. Отмечу, дополнительно, на мой взгляд, можно также рассмотреть увеличение максимальной суммы кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках вдвое - с 6 млн рублей до 12 млн, это логичная и своевременная мера", - рассказал Кошелев.

По его мнению, увеличение лимита "позволит большему количеству семей приобрести новое комфортное жилье в новостройках". Станут доступнее именно 3-х, 4-х комнатные квартиры, а в семейной ипотеке именно они наиболее востребованные, уверен депутат.

"Такая ипотека носит четко таргетированный характер, поэтому мера не должна привести к росту цен в новостройках из-за ажиотажного спроса, при этом способна поддержать семьи", - резюмировал он.

О семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. По поручению Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.