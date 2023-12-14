В ВТБ положительно отнеслись к возможному продлению семейной ипотеки

В банке отметили, что она действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. ВТБ поддерживает возможное продление программы семейной ипотеки, говорится в сообщении банка.

Президент РФ Владимир Путин ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря заявил о поддержке идеи продления программы семейной ипотеки после июля 2024 года.

"С учетом этих факторов, а также важной социальной составляющей программы, ВТБ поддерживает потенциальное продление "семейной" ипотеки. Она действует уже более пяти лет и зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения жилищных условий российских семей. В совокупности с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных заемщиков госпрограмма позволяет им быстрее и качественнее решить долгожданный квартирный вопрос", - указали в банке.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. По поручению Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.