Мутко заявил, что более 200 тыс. семей могли бы взять семейную ипотеку после ее продления

Генеральный директор ДОМ.РФ отметил, что эта программа обеспечит до трети всех выдач займов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 200 тыс. семей смогут оформить семейную ипотеку во II полугодии 2024 года, если она будет продлена после 1 июля на текущих условиях. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Продление программы на действующих условиях сохранит доступность жилья для семей, особенно в условиях высоких рыночных ставок. Ожидаем, что во втором полугодии 2024 года программой смогут воспользоваться больше 200 тыс. семей с детьми. Программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки", - сказал он.

Мутко отметил, что семейная ипотека - ключевая мера господдержки граждан, имеющая важное значение для демографии в стране. По его словам, за время реализации программы более 850 тыс. семей оформили кредиты на сумму около 3,7 трлн рублей.

"В этому году она стала одной из самых востребованных госпрограмм. Благодаря тому, что стала охватывать все семьи с двумя детьми, за 11 месяцев семейная ипотека прочно заняла лидирующее место", - резюмировал глава госкомпании.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции поддержал продление программы семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда истекает срок ее действия. По его словам, правительство обсуждает сейчас эту тему и должно в своем решении исходить из возможностей бюджета, однако "лучше думать в направлении продления семейной ипотеки".

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% была запущена в начале 2018 года. Первоначальный взнос по ней составляет 20%, а ставка - 6% годовых. Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Сейчас максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. По поручению Путина программа продлена до 1 июля 2024 года, а также распространена на семьи, в которых воспитываются как минимум двое детей до 18 лет.