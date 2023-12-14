Пасечник считает, что проблему высоких цен на жилье в ЛНР решит массовое строительство

По данным главы республики, в Луганске для возведения многоквартирных домов подобрали 14 участков

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Массовое строительство жилья позволит решить проблему высоких цен на недвижимость в Луганской Народной Республике, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Спрос на жилье у нас огромный, об этом говорят цены на квартиры. Решить этот вопрос поможет начало массового строительства домов. Над этим мы активно работаем. Но это дело не одного дня и даже не одного года. А предложенная президентом России [Владимиром Путиным] выдача ипотеки под 2% на покупку вторичного жилья могла бы уже сейчас существенно помочь жителям Луганщины в решении жилищных проблем", - написал он, комментируя прямую линию и пресс-конференцию президента.

Ранее Пасечник сообщал, что 14 участков подобраны в Луганске под строительство новых многоэтажек.

Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах России на вторичное жилье.