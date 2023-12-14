В России с начала года ввели более 93 млн кв. м жилья

При этом, по данным Росстата, в ноябре 2023 года построили 7 млн кв. м жилой недвижимости, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский жилищный фонд с начала этого года пополнился более чем 93 млн кв. м новых помещений - столько же, сколько и в прошлом году, следует из оперативных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В материалах указано, что с января по ноябрь 2023 года в России было введено 93,2 млн кв. м жилья, то есть столько же, сколько ввели за 11 месяцев 2022 года. При этом в ноябре этого года построено 7 млн кв. м жилой недвижимости, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля индивидуального жилого строительства (ИЖС) составила 52,2 млн кв. м, что на 6,7% меньше, чем с января по ноябрь 2022 года. В ноябре 2023 года было введено 2,1 млн кв. м домов ИЖС. Это на 21,1% больше, чем год назад.

В тройке лидеров по объемам ввода Центральный (27,3 млн кв. м), Приволжский (17,3 млн кв. м) и Южный (12 млн кв. м) федеральные округа. На последнем месте Дальневосточный федеральный округ (3,6 млн кв. м) с января по ноябрь. При этом с точки зрения роста темпов жилищного строительства лидируют Дальневосточный (+18,8%), Северо-Кавказский (+15,6%) и Сибирский федеральные округа (+10,6%). Наиболее ощутимо замедлились объемы ввода жилья по сравнению с прошлым годом в Центральном федеральном округе (-9,4%) с начала текущего года.

Среди регионов лидируют по объемам ввода за 11 месяцев Московская область (10,3 млн кв. м), Краснодарский край (6 млн кв. м), Москва (5,7 млн кв. м), Ленинградская область (3,8 млн кв. м) и республика Татарстан (3,1 млн кв. м). Меньше всего построено с начала года в Чукотском автономном округе (3,9 млн кв. м), Магаданской области (11,5 млн кв. м) и в Ненецком автономном округе (18,5 млн кв. м). При этом высокие темпы роста жилищного строительства показали Ямало-Ненецкий автономный округ (+70,2%), Томская область (+43%), республики Ингушетия (+41,5%) и Дагестан (+38,3%). Замедлилось строительство жилья в сравнении с тем же периодом 2022 года в Мурманской области (-72,3%), Ненецком автономном округе (-46,9%), Севастополе (-25,4%) и Московской области (-21,1%).

По объемам ввода ИЖС в 2023 году лидируют Центральный (14,7 млн кв. метров), Приволжский (10,4 млн кв. метров) и Южный (7,6 млн кв. метров) федеральные округа. Больше всего введено частных домов в Московской области (6,9 млн кв. метров), Краснодарский край (3,5 млн кв. метров) и Ленинградской области (2,4 млн кв. метров). При этом наиболее быстрыми темпами строилось индивидуальное жилье в республике Дагестан (+73,2%), Магаданской (+33,7%), Ульяновской (+26,5%) и Мурманской областях (+26,1%).