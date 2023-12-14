Минфин обсудит с ведомствами условия продления семейной ипотеки

Президент Владимир Путин ранее в ходе прямой линии и пресс-конференции поддержал продление этой программы после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минфин России оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами и ведомствами, обсудив конкретные условия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия.

"Минфин России последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Семейная ипотека направлена на поддержу семей с детьми, что является главным социальным фактором. Конкретные условия дальнейшего продления будут обсуждаться. Этот вопрос оперативно проработаем с коллегами из других министерств и ведомств", - отметили в пресс-службе министерства, также подчеркнув, что правительство РФ и Банк России обеспечат минимизацию рисков перегрева рынка ипотеки и жилья комплексными решениями.

В Минфине указали, что эти условия, несомненно, должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима. На состояние рынка ипотеки оказывают влияние не только льготные программы, но и его регулирование Банком России, добавили в министерстве.

В федеральном бюджете 2024-2026 годов на реализацию всех программ предусмотрено 1 034,6 млрд рублей. "Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов", - отметили в пресс-службе.