Мэр Сыктывкара заявил о планах изменить параметры стройки многоэтажек

Это делается во избежание точечной застройки, уточнил Владимир Голдин

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. Власти Сыктывкара изменят параметры для строительства многоэтажных домов, чтобы снизить последствия точечной застройки. Площадь участка под многоэтажки будет увеличена с 800 кв. м до 1,5 тыс. кв. м, сообщил мэр Сыктывкара Владимир Голдин.

"В Сыктывкаре изменятся параметры для строительства многоквартирных домов. Теперь площадь участка для строительства будет увеличена с 800 до 1,5 тыс. квадратных метров. Так как переходный период составит один год, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Это необходимо для того, чтобы все разрабатываемые по строительству проекты были завершены уже с учетом новых требований. Таким образом, сделан еще один существенный шаг по планомерному снижению последствий точечной застройки, - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Указанный параметр не менялся с момента утверждения Правил землепользования и застройки в 2010 году, добавил мэр.

Ранее вопрос изменения требований к правилам застройки был одобрен общественным советом Сыктывкара и на публичных слушаниях, сообщил Голдин.

Проблема точечной застройки периодически возникает в столице Коми. Жители протестуют против возведения многоквартирных домов "на пятачках", требуя вместо этого обустроить парки и скверы.