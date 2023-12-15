Мэр Сыктывкара заявил о планах изменить параметры стройки многоэтажек

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. Власти Сыктывкара изменят параметры для строительства многоэтажных домов, чтобы снизить последствия точечной застройки. Площадь участка под многоэтажки будет увеличена с 800 кв. м до 1,5 тыс. кв. м, сообщил мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
"В Сыктывкаре изменятся параметры для строительства многоквартирных домов. Теперь площадь участка для строительства будет увеличена с 800 до 1,5 тыс. квадратных метров. Так как переходный период составит один год, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Это необходимо для того, чтобы все разрабатываемые по строительству проекты были завершены уже с учетом новых требований. Таким образом, сделан еще один существенный шаг по планомерному снижению последствий точечной застройки, - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Указанный параметр не менялся с момента утверждения Правил землепользования и застройки в 2010 году, добавил мэр.
Ранее вопрос изменения требований к правилам застройки был одобрен общественным советом Сыктывкара и на публичных слушаниях, сообщил Голдин.
Проблема точечной застройки периодически возникает в столице Коми. Жители протестуют против возведения многоквартирных домов "на пятачках", требуя вместо этого обустроить парки и скверы.