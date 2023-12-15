Ввод жилья в России достиг почти 98 млн кв. м

Как отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, градостроительный потенциал по итогам 2023 года достигнет 403 млн кв. м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 98 млн кв. м жилья было введено в эксплуатацию в России по данным на 13 декабря. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Хочу отметить: на 13 декабря в стране введено 97,6 млн кв. м жилья. Мы идем к очередным высоким показателям ввода в нашей стране", - сказал он.

Файзуллин отметил, что градостроительный потенциал по итогам 2023 года достигнет 403 млн кв. м, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) - 76,3 млн кв. м. К 2030 году Минстрой рассчитывает, что градостроительный потенциал в России достигнет 502 млн кв. м, из них в рамках КРТ - 198 млн кв. м.

Ввод жилой недвижимости в 2023 году может составить 103 млн кв. м, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах выставки-форума "Россия". По итогам 2022 года он составил 102,7 млн кв. м.