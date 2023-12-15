Риелторы ожидают падения спроса на жилье в России в I квартале на фоне повышения ставки ЦБ

Длительный период действия высокой ключевой ставки критичен для рынка недвижимости, высказала мнение заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Очередное повышение ставки ЦБ РФ усилит негативные тенденции на рынке недвижимости России, спрос на жилье существенно сократится уже в первом квартале 2024 года. Такое мнение ТАСС высказали риелторы.

В пятницу Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку - с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок.

Длительный период действия высокой ключевой ставки критичен для рынка недвижимости, высказала мнение заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. В частности, она отметила, что на вторичном рынке, где нет льготных госпрограмм, ставки могут стать заградительными. "Если ключевая ставка будет удерживаться на нынешних значениях, это уже в первом квартале может существенно сказаться на объеме сделок на рынке вторичного жилья, что повлечет за собой сокращение сделок и в сегменте новостроек, как это было уже весной 2022 года (граждане не смогут покупать новостройки на средства от продажи в старом фонде - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

На вторичном рынке РФ уже происходит не просто падение спроса, но и резкое снижение цен в рекламных объявлениях, сказал ТАСС старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "Большая доля квартир стоит в рекламе с зелеными стрелочками, что означает, что автор публикации цены снижает. В первом квартале на фоне таких ставок вторичный рынок РФ ожидает шок. Потому что и так ежегодно спад спроса на вторичку приходился на январь и февраль", - считает он.

Спрос на ипотеку в России в 2024 году может уменьшиться до 50% по отношению 2023 году, который был по выдаче рекордным, прогнозирует главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. "Если в середине года будет стабилизация, то минус 30%. Если тенденция не изменится, то минус 50%. Ипотечные ставки дойдут до среднего уровня 18-18,5%", - прогнозирует собеседник агентства.