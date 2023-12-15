ВТБ не исключил изменения ставок по ипотеке на фоне роста ключевой ставки

По оценке кредитной организации, в четвертом квартале выдачи розничных кредитов снизятся по отношению к третьему кварталу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. ВТБ на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 16% годовых не исключает изменения ставок по своим кредитным программам, в том числе ипотечным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ не исключает изменения условий по своим кредитам, в том числе ипотечным. Конкретные решения мы примем, учитывая конъюнктуру рынка", - сказали в пресс-службе.

При этом, по оценке ВТБ, в четвертом квартале выдачи розничных кредитов снизятся по отношению к третьему кварталу. "В следующем году тренд продолжится в условиях сохранения ключевой ставки на высоком уровне. Поэтому 2024 год будет "временем вкладчика", - отметили в ВТБ.