Новые требования к льготной ипотеке в РФ начнут действовать с 23 декабря

Речь идет о росте первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Постановление правительства РФ, которое изменяет требования к льготным ипотечным программам, включая рост первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках, вступит в силу 23 декабря 2023 года. Это следует из текста постановления и российского законодательства относительно вступления в силу правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации", - говорится в тексте постановления от 15 декабря 2023 года №2166, опубликованного в пятницу на сайте правовой информации.

Изменения начинают действовать после вступления в силу этого постановления, следует из текста документа. Дата вступления в силу в документе отдельно не указана. В таких случаях, согласно указу президента РФ от 23.05.1996 года №763, постановления и распоряжения правительства РФ вступают в силу по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования.

Правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах. Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 млн предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.