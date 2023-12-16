15 декабря, 22:55

ДОМ.РФ допускает замедление выдачи льготной ипотеки после изменения условий

Руководитель аналитического центра организации Михаил Гольдберг отметил, что эффект будет по крайней мере частично компенсирован перетоком спроса на первичный рынок

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Выдача льготных ипотечных кредитов в России может замедлиться после изменения правительством условий программы. Об этом сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Принятые меры при прочих равных могут привести к некоторому замедлению выдач. Вместе с тем, по нашим оценкам, этот эффект будет по крайней мере частично компенсирован перетоком спроса на первичный рынок", - сказал он.

В условиях повышенных ставок по рыночным программам, достигшим уже 16-17% годовых, институт развития наблюдает тенденцию по переходу части заемщиков со вторичного рынка жилья на рынок новостроек, где действуют льготные программы, указал эксперт.

Вместе с тем изменение условий льготного ипотечного кредитования направлено в первую очередь на ограничение рисков на рынке ипотеки и обеспечение его устойчивого и сбалансированного развития, отметил аналитик. "В целом ипотека с господдержкой в обозримом будущем останется драйвером рынка, а ее привлекательность для граждан будет только расти: уже сейчас ее доля в общем количестве выдач приближается к отметке в 60%", - заключил Гольдберг.

Правительство России 15 декабря решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах. Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 млн предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. 

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