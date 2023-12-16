"Домклик" сообщил, что льготная ипотека содержит принцип однократности выдачи

На уже действующие кредиты он не распространяется, отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новые правила льготных ипотечных программ в России содержат принцип однократности выдачи, однако на уже действующие кредиты он не распространяется. Об этом сообщил ТАСС директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

"Клиентам, которые уже воспользовались государственными программами, ничего дополнительно делать не требуется. <...> Кредитные договоры, подписанные до даты вступления постановления в законную силу, 23 декабря 2023 года, не подпадают под новое постановление и не будут подвергнуты штрафным санкциям", - сказал он.

В пятницу правительство России изменило некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличило первоначальный взнос по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8%, до 30%, а также приравняло их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 млн до 9 млн предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотекам, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. Документ вступает в силу через семь дней после подписания.

Что меняется в количестве выдач

"Изменение касается всех льготных программ с момента вступления в силу постановления правительства. Работает по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой вы являетесь заемщиком, созаемщиком или поручителем", - разъясняется на сайте ипотечной платформы "Домклик". Исключением станет "Семейная ипотека" при соблюдении следующих требований: рождается последующий ребенок, площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей или же предыдущая ипотека закрыта.

Однако ограничения в части участия уже были введены в рамках многих программ ранее, напомнил Лейпи. "Так воспользоваться программой "Ипотека для IT" можно один раз, как и классической ипотекой с господдержкой на новостройки, с января 2023 года", - сказал он.