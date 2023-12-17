17 декабря, 10:00,
обновлено 17 декабря, 10:18

Глава Минстроя заявил о сохранении ажиотажного спроса на жилье в России

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Ирек Файзуллин добавил, что программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Высокий спрос на жилье пока сохраняется в России, заявил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин в ответ на вопрос, как скажется на стройке повышение первого взноса по льготной ипотеке.

Читайте также
Эксперты ждут повышения цен на жилье даже при стагнации спроса на фоне роста ставки ЦБЦБ ожидает замедления темпов строительства жилья и снижения спроса в 2024 годуВ ЦИАН сообщили об увеличении спроса на вторичное жилье в России до уровня марта 2022 года

"Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации", - сказал министр журналистам в кулуарах съезда "Единой России".

Ранее правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить до 30% первоначальный взнос по ипотекам, выдаваемым по ставке в 8%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович