Глава Минстроя заявил о сохранении ажиотажного спроса на жилье в России

Ирек Файзуллин добавил, что программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Высокий спрос на жилье пока сохраняется в России, заявил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин в ответ на вопрос, как скажется на стройке повышение первого взноса по льготной ипотеке.

"Давайте мы посмотрим, пока, к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается. Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля. Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации", - сказал министр журналистам в кулуарах съезда "Единой России".

Ранее правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить до 30% первоначальный взнос по ипотекам, выдаваемым по ставке в 8%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах.