Домклик: доля вторичного рынка квартир в ноябре достигла минимальных 50%

По данным аналитиков "Домклик", в то же время доля "первички" выросла с 23% до 38%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доля вторичного рынка жилья упала с 70% до рекордно низких 50%, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"С июня по ноябрь доля вторичного рынка упала с 70 до 50%. <...> Прежде доля сделок по покупке готовой недвижимости не опускалась ниже 56% (значение апреля 2022 года) - тогда причиной также послужило резкое повышение ключевой ставки ЦБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным "Домклик", в то же время доля "первички" выросла с 23% до 38%, доля ИЖС - с 8% до 10-11%. Что касается абсолютных значений количества выдач, то после бурного конца лета отмечалось замедление как на рынке первичного, так и вторичного жилья. В октябре по сравнению с сентябрем количество выдач на первичном рынке уменьшилось на 23%, на вторичном - на 13%. Между тем количество выдач на ИЖС в октябре достигло рекордной отметки - 15 тыс., несмотря на окончание дачного сезона.

Также аналитики "Домклик" отмечают, что, скорее всего, в ближайшее время спрос на ИЖС продолжит расти. Основная причина - существенная разница в стоимости лотов. Так, по данным о заключенных ипотечных сделках за ноябрь, стоимость квадратного метра в строящемся частном жилом доме составляет 50 тыс. рублей. При том, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 145,9 тыс. рублей, на вторичном - 101,7 тыс. рублей.

По информации "Домклик", в ноябре продолжилось и укрепление спроса на первичном рынке: количество сделок достигло 46,6 тыс. (+9,6% с октября). Доля в общем количестве выдач также увеличилась до нового рекордного уровня 37,9% (+6,1%). Столь высокие показатели объясняются не только высокой привлекательностью льготной ипотеки на фоне базовых программ. Высокий спрос также подпитывает неопределенность относительно грядущих изменений условий по льготным программам (повышение первоначального взноса до 25-30%, ограничение по показателю долговой нагрузки, сокращение размера кредита, дифференциация ставки по регионам). Аналитики "Домклик" считают, что в ближайшие полгода неопределенность будет только расти.

Больше всего доля первичного рынка увеличилась в таких регионах, как Республика Бурятия (+12,4%), Волгоградская область (+12%) и Республика Калмыкия (+11,8%).

Ситуация в регионах по "вторичке" и ИЖС

Аналитики "Домклик" подчеркивают, что на вторичном рынке количество сделок продолжает снижаться (-16,9%) и впервые с марта опустилось до 60 тыс. (уровень второго полугодия 2022 года). Доля "вторички" также сократилась до рекордно низкого значения в 50,4% (-5,4%). Больше всего процент ипотеки на готовое жилье уменьшился в Республике Калмыкия (-13%), Волгоградской (-10,9%) и Смоленской областях (-10,6%).

По их наблюдениям, спрос на ИЖС также снизился с октября (-14,8%), но количество сделок по-прежнему превышает 10 тыс. - на этом уровне спрос держится еще с августа. При этом процент выдачи практически не изменился с предыдущего месяца (-0,8%). По доле выданных на ИЖС кредитов лидируют Республика Тыва (56,3%), Республика Саха (Якутия) (31,3%) и Сахалинская область (25,1%).