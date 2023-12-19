Регионы смогут сами определять срок уплаты взносов на капремонт в новостройках

При этом срок не должен превышать пять лет с момента внесения здания в региональную программу капитального ремонта

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам определять сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников квартир в новостройках, вводящихся в эксплуатацию поэтапно. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон приняли в целях реализации постановления Конституционного суда Р, которым признана не соответствующей российской конституции норма Жилищного кодекса РФ, не позволяющая однозначно определить момент возникновения у собственников обязанности по уплате взносов на капремонт новостроек, которые вводятся в эксплуатацию поэтапно. Принятый закон призван исправить эту ситуацию.

Им устанавливается, что сроки уплаты таких взносов будут определяться субъектами России. При этом они не могут превышать пяти лет с даты внесения новостройки в региональную программу капремонта. Уточняется также, что если суммы взносов на капремонт были излишне уплачены собственниками, то они автоматически подлежат зачету в счет взносов при оплате будущих расчетных периодов.

Закон вступает в силу со дня опубликования.