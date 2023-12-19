В Луганске оценили стоимость жилья в новостройках от 95 до 120 тыс. рублей за 1 кв. м

По данным зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, шесть новых участников свободной экономической зоны, созданной в новых регионах, намерены возвести более 70 тыс. кв. м жилья в городах ЛНР

ЛУГАНСК, 19 декабря, /ТАСС/. Стоимость 1 кв. м в новостройках Луганска в среднем составит от 95 до 120 тыс. рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк.

"Застройщики, когда формировали свои инвестиционные декларации, просчитывали и себестоимость, и ту часть прибыли, которую они хотят получить от инвестиций, и естественно сформировалась стоимость 1 кв. м. В среднем это от 95 до 120 тыс. за 1 кв. м", - цитирует Буряк пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщал, что шесть новых участников свободной экономической зоны, созданной в новых регионах России, построят более 70 тыс. кв. м жилья в городах ЛНР.