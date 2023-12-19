В Москве на двух территориях построят более 710 тыс. кв. м недвижимости

Там планируется создать свыше 5,7 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 710 тыс. кв. м недвижимости построят на территориях в районах Перово и Фили-Давыдково в Москве в рамках программы комплексного развития. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Приняли решение о комплексном развитии территорий в районах Перово и Фили-Давыдково. Возведем свыше 710 тыс. кв. м недвижимости и создадим больше 5,7 тыс. рабочих мест", - написал Собянин.

По его словам, на территории части бывшей промзоны "Прожектор" будет две школы, три детских сада, поликлиника, торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, а также жилые дома по программе реновации.

На Староволынской улице - вблизи станции метро "Минская" - построят жилье, школу, детский сад и другие объекты. Власти Москвы уже одобрили и реализуют 55 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 733 га.