В Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс

Его площадь составит 6,15 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инвестору выделили в Москве земельный участок под строительство шестиэтажного бытового комплекса площадью 6,15 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город выделил инвестору земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) - строительства бытового комплекса в Раменках. <…> На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тыс. кв. м. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 0,46 га", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что масштабные инвестиционные проекты - это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Для таких объектов землю застройщикам предоставляют без торгов. МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты социальной и транспортной инфраструктуры - те, которые позволяют развивать в столице современную инфраструктуру и создавать новые рабочие места.

"Договор аренды земельного участка заключили с инвестором на пять лет. В течение этого времени возведение комплекса должно завершиться. В подвальном помещении здания планируется разместить объекты для обслуживания транспорта - автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и небольшие помещения для хранения вещей площадью от 1,5 до 10 кв. м", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.