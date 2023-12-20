В удаленном районе Чукотки в 2023 году получили квартиры двадцать семей

Многоквартирные дома были сданы в селах Уэлен и Лаврентия

ТАСС, 20 декабря. Двадцать семей, проживающих в удаленном Чукотском муниципальном районе Чукотского АО, в 2023 году получили новые квартиры взамен аварийных. Об этом ТАСС сообщили в правительстве округа.

"Многоквартирные дома сданы в селах Уэлен и Лаврентия, объекты были возведены по программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья". В них получили квартиры 20 семей округа, проживающих в аварийных домах. Также обладателями новых жилых помещений стали жители района из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказали в окружном правительстве.

Ранее в правительстве Чукотки ТАСС сообщили, что три многоквартирных дома для переселения граждан из ветхого жилья построят до конца 2024 года в селе Анюйск на Чукотке, расположенном на границе с Якутией. При этом темпы возведения жилья на Чукотке - одни из самых низких в стране. Это связано с удаленностью региона и сложной логистикой.