В ДОМ.РФ заявили, что объем строительства жилья на Урале достиг максимума с 2020 года

Почти 70% строительства сконцентрировано в Екатеринбурге и Тюмени

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Общий объем строительства на территории Уральского федерального округа (УрФО) достиг максимума с начала 2020 года и превысил 10 млн кв. м. За год портфель строящегося жилья вырос на 20%, сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

"С начала 2023 года на Урале началось строительство более 5 млн кв. метров многоквартирного жилья - в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В результате общий объем строительства в регионе достиг максимума с начала 2020 года и превысил 10 млн кв. м. При этом почти 70% строительства сконцентрировано в Екатеринбурге и Тюмени", - сказала она на онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в УрФО".

По ее словам, за год портфель строящегося жилья на территории УрФО вырос на 20%, тогда как в целом по России на 6% (107 млн кв. м). Застройщики на Урале практически завершили переход на механизм проектного финансирования: 99% многоквартирного жилья возводится с использованием счетов эскроу (в среднем по стране - 96%). При этом в двух регионах все жилье уже строится с привлечением проектного финансирования (Челябинская и Курганская области).

За 10 месяцев уральцы оформили более 200 тыс. кредитов на 659 млрд рублей - на 66% больше, чем годом ранее, добавили в ДОМ.РФ. Около 60% выдач пришлось на Свердловскую и Челябинскую области.