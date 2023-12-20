Собянин: порядка 7 млн кв. м жилья планируется строить в Москве ежегодно

В ближайшие годы реализуют порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 6-7 млн кв. м жилой недвижимости планируется возводить в Москве ежегодно. Это станет возможным в том числе благодаря программе комплексного развития территории (КРТ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Важным фактором экономического роста будет и градостроительная политика правительства Москвы. В ближайшие годы реализуем порядка 190 проектов реорганизации неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы и созданы, как я уже сказал, сотни тысяч качественных рабочих мест для горожан. Также будет строиться значительно больше жилья, чем в предыдущие годы - шесть-семь млн кв. м ежегодно, это позволит лучше удовлетворить спрос на жилье и значительно ускорить реализацию программы реновации", - сказал он в ходе ежегодного отчета мэра столицы о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Собянин уточнил, что на пике программы реновации в столице должны переселять из ветхого жилья около 80 тыс. человек в год. "Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с такой задачей справимся", - добавил мэр.