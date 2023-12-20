Рост доходов Подмосковья от управления имуществом вырос на 17% за год

Лидерами в управлении имуществом стали городские округа Рузский, Ступино и Щелково

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Аренда и продажа недвижимости принесли бюджету Московской области более 21 млрд рублей с начала 2023 года. Это на 3,2 млрд рублей или на 17% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Распоряжение землей и имуществом является основной составляющей доходов бюджетов городских округов. Продажа и аренда недвижимости позволила увеличить бюджеты муниципальных образований на 21,3 млрд рублей, это на 3,2 млрд больше, чем в прошлом году. Более того, за истекшие три года это самый высокий показатель неналоговых поступлений", - цитируется министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В пресс-службе добавили, что лидерами в управлении имуществом стали городские округа Рузский, в бюджет которого поступило 333,5 млн рублей, Ступино - 411,1 млн рублей и Щелково - 593,8 млн рублей.