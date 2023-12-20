В Подмосковье выявили почти 8 тыс. объектов неиспользуемой недвижимости

Всего в регионе обследовали почти 38 тыс. объектов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 8 тыс. объектов неиспользуемой недвижимости выявили в Московской области с начала инвентаризации всех земельных участков и недвижимого имущества на территории муниципалитетов. Всего было обследовано почти 38 тыс. объектов, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Задача, которая была поставлена перед органами местного самоуправления, - провести инвентаризацию всех земельных участков и всего недвижимого имущества, включая бесхозное, чтобы выявить то, что не используется муниципалитетами, и вовлечь его в хозяйственный оборот. Работа проведена большая, и как итог, - 7,9 тыс. объектов, из них 4,3 тыс. - земля и 3,6 тыс. - объекты капитального строительства. По каждому из них необходимо сформировать дорожные карты по вовлечению, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес можно использовать", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Она добавила, что после сформирования дорожных карт объекты размещаются на областном инвестиционном портале в качестве предложения для бизнеса - в настоящее время уже размещено 606 объектов, из которых 39 удалось вовлечь в оборот.

В пресс-службе добавили, что лидерами по самообследованию стали такие городские округа, как Богородский, где выявлено 155 объектов недвижимости, Талдомский - 232, Щелково - 150, Серпухов - 248, и Рузский - 301.