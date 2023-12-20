Цена "квадрата" вторичного жилья в крупных городах России выросла на 12% за год

По мнению эксперта "Циан. Аналитика" Елены Лапшиной, в первом полугодии 2023 года лоты в готовых домах часто являются более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке крупных городов РФ за год выросла на 12%, сообщила пресс-служба платформы объявлений "Циан".

"Средняя цена квадраткв. м на вторичном рынке крупных городов РФ за год выросла на 12%. В 2022 году темпы были сопоставимыми: +9,5%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным экспертов "Циан. Аналитики", в первой половине года цены увеличивались медленно, основной рост пришелся на третий квартал 2023 года. С января по июль средние номинальные цены предложения стагнировали, ежемесячный рост был минимальным - на 0,4-0,8%. С августа динамика стала более выраженной, каждый месяц цены увеличивались на 1-1,8%. Во второй половине года собственники отреагировали на увеличение спроса и стали более активно повышать цены своих лотов. Кроме того, рост спроса сам по себе толкал цены вверх, т. к. быстрее с рынка уходили более дешевые лоты, а в продаже оставались более дорогие.

По мнению эксперта "Циан. Аналитика" Елены Лапшиной, в первом полугодии 2023 года лоты в готовых домах часто были более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками. "Однако после повышения ключевой ставки ЦБ ситуация изменилась, так как ставки по ипотеке на вторичном рынке достигли заградительно высоких значений", - приводит пресс-служба ее комментарий.

По словам Лапшиной, ипотека на вторичном рынке какое-то время будет востребована у покупателей, которые или располагают суммой для большого первоначального взноса, или знают, что существенную часть кредита они смогут погасить в обозримом будущем. "В связи с этим спрос на рынке снизится, будет и дальше перетекать в смежные сегменты - рынки новостроек и аренды, а цены будут стагнировать или медленно сокращаться", - считает она. Но, несмотря на признаки охлаждения рынка (снижение спроса, более частое снижение цен в конкретных лотах), рост средних номинальных цен предложения по инерции пока продолжается.

В выборку исследования компании вошли 37 городов с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Сочи, Московская и Ленинградская области. За год объем предложения в анализируемых локациях сократился на четверть. Снижение выбора фиксировалось большую часть года - с января по октябрь, в ноябре и декабре на фоне сокращения спроса число лотов стало медленно восстанавливаться. Потенциальный спрос на покупку квартиры в этом году на 15% выше, чем в 2022.