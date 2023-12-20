ДОМ.РФ и Сбер разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций

Его объем составляет 220,3 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Сбербанк разместили крупнейший в истории российского рынка секьюритизации выпуск ипотечных облигаций объемом 220,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и Сбер разместили крупнейший в истории российского рынка секьюритизации выпуск ипотечных облигаций объемом 220,3 млрд рублей. В ипотечное покрытие включены 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным госкомпании, это 10-ый выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) ДОМ.РФ для банка. Эмитент облигаций - ипотечный агент ДОМ.РФ. Ценные бумаги обеспечены ипотечными кредитами Сбера и поручительством ДОМ.РФ.

Секьюритизация ипотеки, по мнению заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, является одним из ключевых факторов развития рынка жилья, который дает людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. "Сбербанк эффективно использует возможности ИЦБ ДОМ.РФ по управлению процентным риском и ликвидностью - вместе мы разместили ипотечные облигации уже на 870 млрд рублей", - приводит пресс-служба его комментарий.

В свою очередь, вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что секьюритизация на платформе ДОМ.РФ является для Сбербанка важным и эффективным инструментом управления ликвидностью. "Мы с удовольствием отмечаем, что ИЦБ ДОМ.РФ становятся привычным инструментом для все более широкого круга инвесторов", - сказал он.

Выпуск включен в первый котировальный список Мосбиржи. Размещение прошло в рамках подписанного на ПМЭФ-2022 генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко и председателем правления Сбера Германом Грефом меморандума о сотрудничестве, который предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 1 трлн рублей.

Об ипотечных облигациях

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере и является одним из ключевых инструментов достижения показателей развития страны на период до 2030 года и нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2016 года ДОМ.РФ секьюритизировал 1,2 млн ипотечных кредитов на покупку 61 млн кв. м жилья.