Жители поврежденного при падении Су-34 дома в Ейске получили ключи от квартир

Владельцам также выплачивают по 20 тыс. рублей из расчета на 1 кв. м. на выполнение ремонта

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. В Краснодарском крае передали жильцам ключи от квартир в восстановленных подъездах дома в Ейске, поврежденного при падении военного самолета Су-34 в 2022 году. Об этом сообщается на сайте администрации края.

"Ключи от квартир в доме по улице Коммунистической в Ейске получили 136 человек. Это те жители, которые сейчас находятся в городе. Остальные - за пределами региона. <…> Владельцы еще четырех заберут их позже, когда им будет удобно", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Также жильцам выплачивают по 20 тыс. рублей из расчета на 1 кв. м. на выполнение ремонта в квартирах в течение трех-четырех дней после передачи квартиры. Такие выплаты уже проведены 114 жильцам дома. Строительно-монтажные работы полностью завершены, подключены лифты, сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, облагорожена прилегающая территория, высажены зеленые насаждения.

В доме завершили строительно-монтажные работы, подключили лифты, сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения.

Ранее в ходе "Прямой линии" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить процесс передачи восстановленных квартир жителям дома до 20 декабря.

17 октября 2022 года во дворе жилой многоэтажки в Ейске упал военный самолет Су-34, произошел пожар. В результате ЧП погибли 16 человек, еще 43 пострадали. Были разрушены 140 квартир. В девятиэтажном доме были полностью демонтированы четыре подъезда, жильцов расселяли до полного окончания работ по восстановлению здания, людям компенсировали расходы на аренду жилья, предоставляли пункты временного размещения.