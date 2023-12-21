В УрФО объем строящегося многоквартирного жилья вырос на 25% в 2023 году

Он составил 10 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Объем строящегося многоквартирного жилья в Уральском федеральном округе (УрФО) вырос в 2023 году на 25% по сравнению с 2022 годом и составил 10 млн кв. м. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев положительно оценил динамику строительства, сообщили в аппарате полпреда.

"Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 млн кв. м. Это почти на 2 млн кв. м больше, чем в декабре 2022 года. 98,4% новостроек возводятся с использованием счетов эскроу", - приводит аппарат полпреда слова Якушева.

Он отметил, что эти показатели - лучшие за последние пять лет. За 11 месяцев 2023 года план ввода нового жилья выполнен на 94%.